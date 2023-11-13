Окупанти взялися "промивати мізки" усім першокласникам у Херсонській області, - ЦНС

Росія проводить активні спроби знищення самосвідомості цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.

Так, у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області усі першачки були зараховані у "Орлята Росії" - дитяче крило псевдоволонтерського руху “Рух перших”, який фінансується Кремлем.

"Фактично "орлята" це аналог радянських "жовтенят", - повідомляють в ЦНС.

Зазначається, що вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть промивати мізки з самого малечку.