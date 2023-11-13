Окупанти взялися "промивати мізки" усім першокласникам у Херсонській області, - ЦНС

Російські окупанти створили патріотично-пропагандистські шкільні гуртки для наймолодших. Вони впроваджують свої технології серед українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Росія проводить активні спроби знищення самосвідомості цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.
Так, у школах на тимчасово окупованих територіях Херсонської області усі першачки були зараховані у "Орлята Росії" - дитяче крило псевдоволонтерського руху “Рух перших”, який фінансується Кремлем.
"Фактично "орлята" це аналог радянських "жовтенят", - повідомляють в ЦНС.
Зазначається, що вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм будуть промивати мізки з самого малечку.
Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються "первиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди в школах.
Зазначимо, росіяни регулярно змушують підростаюче покоління на окупованих територіях долучатися до загарбницької діяльності. Нещодвано стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.