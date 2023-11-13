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Оккупанты взялись "промывать мозги" всем первокласникам в Херсонской области, - ЦНС

Фото: захватчики внедряют патриотически воспитательные кружки на оккупированных территориях (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты создали патриотически-пропагандистские школьные кружки для самых молодых. Они внедряют свои технологии среди украинских детей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Россия проводит активные попытки уничтожения самосознания целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, в школах на временно оккупированных территориях Херсонской области все первоклассники были зачислены в "Орлята России" - детское крыло псевдоволонтерского движения "Движение первых", которое финансируется Кремлем.

"Фактически "орлята" это аналог советских "октябрят", - сообщают в ЦНС.

Отмечается, что вступление в организацию принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого детства.

Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются "первовоспитать" украинских детей путем милитаризации образования и распространения пропаганды в школах.

Отметим, россияне регулярно заставляют подрастающее поколение на оккупированных территориях присоединяться к захватнической деятельности. Недавно стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

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