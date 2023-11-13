Оккупанты взялись "промывать мозги" всем первокласникам в Херсонской области, - ЦНС

Россия проводит активные попытки уничтожения самосознания целого поколения украинцев на временно оккупированных территориях.

Так, в школах на временно оккупированных территориях Херсонской области все первоклассники были зачислены в "Орлята России" - детское крыло псевдоволонтерского движения "Движение первых", которое финансируется Кремлем.

"Фактически "орлята" это аналог советских "октябрят", - сообщают в ЦНС.

Отмечается, что вступление в организацию принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого детства.