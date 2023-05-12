Роспропаганда намагається заспокоїти Путіна після збиття Україною "Кинжалу"

Російська пропаганда заперечує збиття Україною високоточної ракети "Кинжал". Оскільки намагається заспокоїти свого диктатора Володимира Путіна, який вірив у цю "диво-зброю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Центру стратегічних комунікацій.

"Після того, як з’ясувалося, що дрони "Шахед" вже не "змінюють правила гри", роспропаганда почала розповсюджувати фейк про те, що українці, мовляв, збрехали про збиття "Кинжала" 4 травня. Для цього з "гіперзвуковою швидкістю" цілий тиждень анонімне "джерело у Міноборони РФ" натхненно й цитували усі російські ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили українцям, насправді подібна брехня потрібна прокремлівським ЗМІ насамперед для того, щоб не дратувати та заспокоїти Путіна, який свято вірить, що його "диво-зброя" дійсно недосяжна для ЗРК Patriot, які він особисто обіцяв "переклацати".

В Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що Україна поступово додала до ППО нові системи від західних союзників, й ті самі американські Patriot за допомогою якого й вдалося збити російський "Кинжал".

"Тож пропагандистський напрямок заспокоєння Путіна щодо "Кинжалу" в цілому вірний. Але виконання - незграбне. Росіянам дуже не хочеться розлучатися з власними ілюзіями про "аналоговнет", - додають в повідомленні.

Що відомо про збиття "Кинжалу"

Нагадаємо, що 4 травня, коли була чергова повітряна атака ворога на столицю, в КМВА повідомили, що сили ППО знищили не тільки дрони, а, імовірно, й ракету балістичного типу.

Згодом військовий портал Defence Express повідомив, що українські бійці могли вперше збити гіперзвукову ракету "Кинжал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети.

Додамо, що спочатку цю інформацію спростовували в командуванні Повітряних сил ЗСУ та відмовлялися коментувати.

Але вже 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив цю інформацію.

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