ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Роспропаганда пытается успокоить Путина после сбития Украиной "Кинжала"

Новина українською →
Киев, Пятница 12 мая 2023 15:58
Роспропаганда пытается успокоить Путина после сбития Украиной "Кинжала" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская пропаганда отрицает сбитие Украиной высокоточной ракеты "Кинжал". Поскольку пытается успокоить своего диктатора Владимира Путина, который верил в это "чудо-оружие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Центра стратегических коммуникаций.

"После того, как выяснилось, что дроны "Шахед" уже не "меняют правила игры", роспропаганда начала распространять фейк о том, что украинцы, мол, соврали о сбитии "Кинжала" 4 мая. Для этого с "гиперзвуковой скоростью" целую неделю анонимный "источник в Минобороны РФ" вдохновенно и цитировали все российские СМИ", - говорится в сообщении.

Как объяснили украинцам, на самом деле подобная ложь нужна прокремлевским СМИ прежде всего для того, чтобы не раздражать и успокоить Путина, свято верящего, что его "чудо-оружие" действительно недостижимо для ЗРК Patriot, которые он лично обещал "перещелкать".

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что Украина постепенно добавила в ПВО новые системы от западных союзников, и те же американские Patriot с помощью которого удалось сбить российский "Кинжал".

"Поэтому пропагандистское направление успокоения Путина относительно "Кинжала" в целом верно. Но исполнение - неуклюжее. Россиянам очень не хочется расставаться с собственными иллюзиями об "аналоговнет", - добавляют в сообщении.

Что известно о сбитии "Кинжала"

Напомним, что 4 мая, когда была очередная воздушная атака врага на столицу, в КГВА сообщили, что силы ПВО уничтожили не только дроны, а предположительно и ракету баллистического типа.

Впоследствии военный портал Defence Express сообщил, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты.

Изначально эту информацию опровергали в командовании Воздушных сил ВСУ и отказывались комментировать.

Но уже 6 мая командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил эту информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Кремль фейки пропагандист ракети
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть