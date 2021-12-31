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Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 13:55
Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата Фото: доходы украинцев за 2012-2020 годы выросли на 21,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины статистики обнародовала окончательные данные о доходах украинцев за 2012-2020 годы. За этот период реальные доходы (с учетом инфляции) выросли на 21,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в 2020 году реальные доходы выросли на 4,5%. Ранее Госстат оценивал рост всего в 2,6%.

Реальные доходы украинцев доходы росли высокими темпами в 2012 году - 13,9% и в 2013 году - 6,1%. Доходы резко упали в 2014 году - на 11,5% и в 2015 году - на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился: в 2016 году - 2,0%, в 2017 году - на 10,9%, в 2018 году - на 10,9%, в 2019 году - на 9,0%.

Располагаемый доход на одного человека вырос почти в 3 раза - с 25 206 гривен в 2012 году до 74 688 гривен в 2020 году. При этом уровень инфляции за этот период составил 168%, т.е. цены выросли в 2,7 раза. В итоге реальные доходы увеличились на 21,6%.

Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата

Напомним, реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2021 года выросли на 6,8%. Рост ускорился в сравнении со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%).

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