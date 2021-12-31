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Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 13:55
Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату Фото: доходи українців за 2012-2020 роки зросли на 21,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані про доходи українців за 2012-2020 роки. За цей період реальні доходи (з урахуванням інфляції) зросли на 21,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у 2020 році реальні доходи зросли на 4,5%. Раніше Держстат оцінював зростання всього у 2,6%.

Реальні доходи українців доходи зростали високими темпами у 2012 році - 13,9% і у 2013 році-6,1%. Доходи різко впали у 2014 році - на 11,5% і у 2015 році - на 20,4%.

Потім зростання доходів відновилося: у 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, у 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.

Наявний дохід на одну людину виріс майже в 3 рази - з 25 206 Гривень у 2012 році до 74 688 Гривень у 2020 році. При цьому рівень інфляції за цей період склав 168%, тобто ціни зросли у 2,7 рази. У підсумку реальні доходи збільшилися на 21,6%.

Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у третьому кварталі 2021 року зросли на 6,8%. Зростання прискорилося в порівнянні з другим (5,6%) і першим кварталом (1,0%).

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Державна служба статистики
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