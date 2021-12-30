Рост реальных доходов населения в Украине ускорился
Фото: доходы украинцев с учетом инфляции выросли на 6,8% Виталий Носач, РБК-Украина)
Реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2021 года выросли на 6,8%. Рост ускорился в сравнении со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1221,8 млрд гривен, расходы - 1212,4 млрд гривен, прирост сбережений - 9,4 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23325 гривен.
Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за 2020 год. Расходы составили 3 079 млрд гривен, что на 1,6% больше, чем в 2019 году.