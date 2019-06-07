У Ярославского заявили о росте пассажиропотока харьковского аэропорта на 40%

Расширение маршрутной сети международных и внутренних сообщений позволили Международному аэропорту "Харьков", входящему в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, на треть увеличить объемы пассажиропотока по итогам пяти месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным пресс-службы, объемы пассажирского трафика по итогам пяти месяцев 2019 года на международных рейсах из Харькова превзошли показатели аналогичного периода прошлого года на 40%.

"Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в мае 2019 года составил 114 тысяч человек, что на 28% больше, чем в мае прошлого года, когда его услугами воспользовались 88,9 тысяч пассажиров. Наибольший рост по итогам месяца пришёлся на международные направления - их пассажиропоток вырос на 34% и составил 95,1 тысячу человек", - говорится в сообщении.

Компания-оператор аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского, связывает резкий рост пассажиропотока на международных направлениях с открытием шести новых маршрутов. В мае харьковчанам стали доступны прямые регулярные рейсы в Баку, Барселону и Ларнаку, а также стартовали сезонные рейсы в турецкие Бодрум и Даламан, Монастир.

Таким образом общее число вылетов из аэропорта "Харьков" по итогам первых пяти месяцев 2019 года составило 1 968 рейсов, что на 19% превосходит показатели аналогичного периода минувшего года. А наиболее динамичный прирост за этот же период на 20% также продемонстрировали международные направления - число вылетов за 5 месяцев увеличилось до 1 317.

За пять месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 428,2 тысячи пассажиров — это на 31% превосходит показатели аналогичного периода 2018 года. Общий майский пассажиропоток на 28% превзошел прошлогодний показатель, а рост числа пассажиров на международных направлениях по итогам мая составил 34%.

Компания-оператор аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ" из группы DCH Ярославского отмечает дальнейшее активное расширение сети перелетов, что будет способствовать развитию воздушных ворот первой столицы Украины и сделает еще более удобным прямое сообщение города с ведущими зарубежными деловыми и туристическими центрами.

В июне география полетов аэропорта "Харьков" расширяется на пять новых регулярных маршрутов. В начале месяца стартовали рейсы в Одессу, итальянский Римини, грузинский Кутаиси, а с 11 июня харьковчанам станут доступны регулярные прямые перелеты в Париж, с 17-го — в польский Краков.

Как уточнили в пресс-службе, самыми популярными направлениями мая среди путешественников, вылетающих из Харькова, стали как традиционные, так и новые маршруты Анталия, Киев, Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Вена, Варшава, Тель-Авив, Вроцлав, Гданьск и Дортмунд.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые рекорды. За год услугами аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по пассажиропотоку международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways и многие другие.