У Ярославського заявили про зростання пасажиропотоку харківського аеропорту на 40%

Розширення маршрутної мережі міжнародних і внутрішніх сполучень дозволили Міжнародному аеропорту "Харків", входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, на третину збільшити обсяги пасажиропотоку за підсумками п'яти місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

За даними прес-служби, обсяги пасажирського трафіку за підсумками п'яти місяців 2019 року на міжнародних рейсах з Харкова перевершили показники аналогічного періоду минулого року на 40%.

"Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" у травні 2019 року склав 114 тисяч осіб, що на 28% більше, ніж у травні минулого року, коли його послугами скористалися 88,9 тисяч пасажирів. Найбільше зростання за підсумками місяця припало на міжнародні напрямки - їх пасажиропотік зріс на 34% і склав 95,1 тисячу осіб", - йдеться в повідомленні.

Компанія-оператор аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, пов'язує різке зростання пасажиропотоку на міжнародних напрямках з відкриттям шести нових маршрутів. У травні харків'янам стали доступні прямі регулярні рейси в Баку, Барселону і Ларнаку, а також стартували сезонні рейси в турецькі Бодрум і Даламан, Монастір.

Таким чином загальна кількість вильотів з аеропорту "Харків" за підсумками перших п'яти місяців 2019 року склала 1 968 рейсів, що на 19% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. А найбільш динамічний приріст за цей же період на 20% також продемонстрували міжнародні напрямки - число вильотів за 5 місяців збільшилося до 1 317.

За п'ять місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 428,2 тис. пасажирів — це на 31% перевищує показники аналогічного періоду 2018 року. Загальний травневий пасажиропотік на 28% перевершив торішній показник, а зростання числа пасажирів на міжнародних напрямках за підсумками травня склало 34%.

Компанія-оператор аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського відзначає подальше активне розширення мережі перельотів, що буде сприяти розвитку повітряних воріт першої столиці України і зробить ще більш зручним пряме сполучення міста з провідними зарубіжними діловими і туристичними центрами.

У червні географія польотів аеропорту "Харків" розширюється на п'ять нових регулярних маршрутів. На початку місяця стартували рейси в Одесу, італійський Ріміні, грузинський Кутаїсі, а з 11 червня харків'янам стануть доступні регулярні прямі перельоти в Париж, з 17-го — в польський Краків.

Як уточнили в прес-службі, найпопулярнішими напрямками травня серед мандрівників, що вилітають з Харкова, стали як традиційні, так і нові маршрути Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-еш-Шейх, Відень, Варшава, Тель-Авів, Вроцлав, Гданськ та Дортмунд.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові рекорди. За рік послугами аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

В 2018 році міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.