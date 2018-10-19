У Ярославского заявили, что решение FAA позволит аэропорту "Харьков" открыть авиасообщение с ОАЭ

Фото: аэропорт "Харьков" (wikipedia.org)

Федеральное авиационное управление США признало безопасными полеты из аэропортов Харькова, Днепра и Запорожья

Разрешение Федерального авиационного управления США (FAA) на возобновление полетов американских авиакомпаний и их партнеров в три украинских аэропорта позволит украинским аэропортам расширить сеть авиаперевозок, а также возобновить рейсы по ранее потерянным направлениям. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Международного аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

"Решение FAA очень важно для Украины, поскольку речь идет о признании Харькова, Днепра, Запорожья безопасными для приема и отправления рейсов американских авиакомпаний и их партнеров, а некоторые части Черного моря безопасными для пролета над ними. У FAA очень жесткие критерии принятия такого рода решений, и к ним прислушиваются в глобальном масштабе. Это серьезный индикатор для компаний-авиаперевозчиков, интерес которых к Украине прогнозируемо возрастет. С коммерческой точки зрения, к примеру, мы в Международном аэропорту "Харьков" будем работать над тем, чтобы вернуть Flydubai, который ушел из нашего региона, как раз, когда FAA в 2014 г. принял решение о приостановке полетов над соответствующими территориями. А также надеемся на приход и других перевозчиков", - сказал он.

Согласно сообщению агентства Reuters, Федеральное авиационное управление США признало безопасными прилеты и вылеты из аэропортов трех украинских городов - Харьков, Днепр и Запорожье, а также пролет воздушных судов над определенными частями Черного моря. В отношении Харькова FAA США отдельно отмечает, что город расположен на безопасном расстоянии от зоны боевых действий.

Как известно, запрет на авиасообщение американских компаний и их партнеров был установлен в апреле 2014 г. после катастрофы с международным рейсом MH17. FAA мотивирует такое решение тем, что условия безопасности "существенно стабилизировались в некоторых регионах Украины". Как следует из сообщения агентства, полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах были безопасны в течение более двух лет, что позволяет отказаться от введенных ранее ограничений.