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У Ярославського заявили, що рішення FAA дозволить аеропорту "Харків" відкрити авіасполучення з ОАЕ

Новини » Інфраструктура    19.10.2018 - 16:43
Фото: аеропорт "Харків" (wikipedia.org)
Фото: аеропорт "Харків" (wikipedia.org)

Федеральне авіаційне управління США визнало безпечними польоти з аеропортів Харкова, Дніпра і Запоріжжя

Дозвіл Федерального авіаційного управління США (FAA) на відновлення польотів американських авіакомпаній та їх партнерів у три українських аеропорти дозволить українським аеропортам розширити мережу авіаперевезень, а також відновити рейси за раніше втраченим напрямами. Про це журналістам розповів генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків" Володимир Васильченко.

"Рішення FAA дуже важливе для України, оскільки мова йде про визнання Харкова, Дніпра, Запоріжжя безпечними для прийому і відправлення рейсів американських авіакомпаній та їх партнерів, а деякі частини Чорного моря безпечними для прольоту над ними. У FAA дуже жорсткі критерії прийняття такого роду рішень, і до них дослухаються в глобальному масштабі. Це серйозний індикатор для компаній-авіаперевізників, інтерес яких до України прогнозовано зросте. З комерційної точки зору, наприклад, ми в Міжнародному аеропорту "Харків" будемо працювати над тим, щоб повернути Flydubai, який пішов з нашого регіону, як раз, коли FAA в 2014 р. прийняло рішення про припинення польотів над відповідними територіями. А також сподіваємося на прихід і інших перевізників", - сказав він.

Згідно з повідомленням агентства Reuters, Федеральне авіаційне управління США визнало безпечними прильоти і вильоти з аеропортів трьох українських міст - Харків, Дніпро та Запоріжжі, а також проліт повітряних суден над певними частинами Чорного моря. Щодо Харкова FAA США окремо відзначає, що місто розташоване на безпечній відстані від зони бойових дій.

Як відомо, заборону на авіасполучення американських компаній та їх партнерів було встановлено в квітні 2014 р. після катастрофи з міжнародним рейсом MH17. FAA мотивує таке рішення тим, що умови безпеки "істотно стабілізувалися у деяких регіонах України". Як випливає з повідомлення агентства, польоти неамериканських авіакомпаній на чорноморських маршрутах були безпечні протягом більше двох років, що дозволяє відмовитися від введених обмежень.

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