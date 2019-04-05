У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока аэропорта "Харьков"

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Аэропорту увеличил пассажиропоток на 54%

Стремительное расширение сети международных авиасообщений в партнерстве с ведущими авиакомпаниями позволило Международному аэропорту "Харьков", входящему в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, увеличить в марте пассажиропоток на международных перелетах на 54%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Наибольший рост в 54% пришёлся на пассажиропоток международных рейсов — они обслужили в марте 2019 года 66,8 тысяч человек. Внутренними рейсами воспользовались 16,6 тысяч пассажиров, что на 8% выше прошлогоднего показателя. Общий пассажиропоток харьковского аэропорта в марте 2019 года составил 83,4 тысячи человек. Это на 42% больше, чем в марте прошлого года, когда услугами аэропорта воспользовались 58,7 тысяч пассажиров", — уточнили в пресс-службе аэропорта.

У Ярославского сообщили, что самыми популярными направлениями марта стали Шарм-Эль-Шейх (SkyUp, Azur Air Ukraine, Windrose, МАУ), Стамбул (Turkish Airlines, Pegasus), Киев (МАУ), Вена (WizzAir), Варшава (LOT), Дортмунд, Вроцлав, Катовице, Гданьск (WizzAir), Минск (Belavia).

За месяц авиакомпании совершили 427 вылетов из харьковского аэропорта, что на 37% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. На 32% выросло количество международных рейсов и на 46% — внутренних.

В марте аэропорт запустил сразу три новых направления: регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ) от лоукост-авиаперевозчика SkyUp Airlines, один из самолётов которого теперь постоянно базируется в Харькове; начали выполняться прямые перелеты в Рим и Милан от компании Ernest Airlines; регулярные рейсы между Харьковом и Тель-Авивом (Израиль).

Важной новостью месяца стало объявление о начале сотрудничества харьковского аэропорта с крупнейшим европейским лоукост-авиаперевозчиком Ryanair. Уже сейчас билеты в Краков, Познань (Польша) и Вильнюс (Литва) доступны на сайте авиакомпании.

"Начало сотрудничества с Ryanair открывает большие возможности для расширения маршрутной сети харьковского аэропорта, ведь эта лоукост-авиакомпания является крупнейшим авиаперевозчиком в Европе", — рассказал о перспективах расширения сообщения Харькова в партнерстве с ведущим европейским авиаперевозчиком Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Ранее Васильченко сообщил, что Международный аэропорт "Харьков" ведет переговоры с новыми авиаперевозчиками, что поможет привлечь дополнительные инвестиции и расширит географию прямого сообщения со странами Европы, ключевыми туристическими центрами и крупнейшими авиационными хабами.

Также уже доступны билеты сразу по четырём новым направлениям от SkyUp — в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Римини (Италия), Кутаиси (Грузия), которые откроются в мае-июне текущего года.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас.

Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, и в 2019 году продолжит увеличиваться. В 2019 году аэропорт Харькова планирует увеличить пассажиропоток на 25% до 1,2 миллиона путешественников за счет привлечения новых авиаперевозчиков. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.