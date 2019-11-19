У Ярославского рассказали о позиции Харьковского аэропорта в европейском рейтинге

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, по итогам третьего квартала 2019 года вошел в европейский ТОП-5 воздушных ворот по динамике прироста пассажиропотока среди аэропортов, обслуживающих до 5 млн путешественников в год. Такие данные обнародованы Европейским отделением Международного совета аэропортов ACI Europe.

По динамике прироста пассажиропотока по итогам III квартала 2019 года Международный аэропорт "Харьков" с показателем 42,1% занял четвертое место в своей категории среди пяти европейских аэропортов. ACI Europe ежемесячно составляет глобальные рейтинги, анализируя при этом данные более 230 аэропортов Европы и общие тренды в мире.

"Харьковский аэропорт имеет шансы в дальнейшем занимать высокие места в континентальных рейтингах, имея стабильный долгосрочный рост ключевых показателей на протяжении длительного периода. Так, по итогам октября 2019 года пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" увеличился на рекордные 70%", — отметила компания-оператор аэропорта New Systems AM, входящая в группу компаний DCH Ярославского.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года международный аэропорт "Харьков" торжественно встретил своего миллионного пассажира.

Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe), базирующееся в Брюсселе, представляет более 500 аэропортов в 46 европейских странах. Члены ACI Europe обеспечивают свыше 90% коммерческих воздушных перевозок в Европе: 2,3 миллиарда пассажиров, а также 21,2 миллиона тонн грузов и 25,7 миллиона воздушных перевозок по итогам 2018 года.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, Buta Airways, SkyUp Airlinesи и многие другие.