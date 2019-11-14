ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бюджет-2020: Ярославский готов финансировать аэропорт в Днепре

Новости » Инфраструктура     14.11.2019 - 18:18
Бюджет-2020: Ярославский готов финансировать аэропорт в Днепре
Иллюстративное фото (dnk.aero)

Строительством терминала аэропорта займется Ярославский

В бюджете-2020 на аэропорт Днепра предусмотрен 1 млрд гривен, еще около 70 млн долларов на строительство выделит группа DCH Александра Ярославского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как известно сегодня, 14 ноября, Верховная рада приняла во втором чтении проект закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, в котором на аэропорт Днепра предусмотрен 1 млрд гривен.

Выделенные средства вложат в начало работ по созданию новой взлетной полосы и радиомаячной системы. Кроме того, еще 200 млн гривен должны быть направлены на проектные работы. Строительством терминала займется частный инвестор - группа DCH Ярославского. По данным СМИ, соответствующая договоренность была достигнута чуть больше месяца назад на встрече главы Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко и Ярославского.

Сообщается, что проект строительства аэропорта “Днепр” будет реализован в формате частно-государственного партнерства: Ярославский инвестирует около 70 млн долларов в строительство аэропорта, а государство выделит около 3 млрд гривен на новую взлетно-посадочную полосу.

Как ожидается, строительные работы начнутся уже весной 2020 года.

Напомним, во время своего первого визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вопрос с аэропортом в городе-миллионнике наконец-то будет решен. Свое намерение он подтвердил во время пресс-марафона 10 октября.

"Ничего не откладывается. В 2020-м мы будем строить аэропорт в Днепре", - сказал президент.

Главой Днепропетровского облсовета стал экс-заместитель Коломойского
Новости Украины DCH ГруппаАлександр ЯрославскийФК Днепраэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь