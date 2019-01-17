У Ярославского рассказали детали открытия консульства Словакии

Иллюстративное фото (facebook.com/KharkivPalace)

Празднование открытия почетного консульства состоялось в отеле Ярославского

Празднование открытия почетного консульства Словацкой республики состоялось в Kharkiv Palace Александра Ярославского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Premier Palace Hotel Kharkiv.

Иностранные гости, среди которых много журналистов из Словакии, разместились в отеле Ярославского. Здесь же состоялось празднование этого события.

Почетным консулом Словацкой республики в "первой столице" стал Виктор Попов. Его представили министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Как известно, отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий Ярославскому (владельцу и президенту группы DCH) и построенный им к Евро-2012, традиционно принимает высокопоставленных иностранных гостей.

Здесь размещается региональный офис Европейского банка реконструкции и развития, традиционно проводятся престижные международные форумы (в том числе ежегодный экономический форум «Инвестиции. Инновации. Харьковские инициативы», в котором в 2018 г. принял участие президент Украины Петр Порошенко).

В 2017 г. в конференц-центре отеля состоялись две встречи глав государств на высшем уровне.

Президент Украины встречался с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Далей Грибаускайте. Здесь же в октябре 2017 г. разместилась делегация польских топ-политиков во главе с Маршалом Сейма Республики Польша (парламентской по форме государственного устройства) Станисловом Карачевским.