ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Ярославського розповіли деталі відкриття консульства Словаччини

Новини » Політика    17.01.2019 - 14:33
У Ярославського розповіли деталі відкриття консульства Словаччини
Ілюстративне фото (facebook.com/KharkivPalace)

Святкування відкриття почесного консульства відбулося в готелі Ярославського

Святкування відкриття почесного консульства Словацької республіки відбулося в Kharkiv Palace Олександра Ярославського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-страницу Premier Palace Hotel Kharkiv.

Іноземні гості, серед яких багато журналістів з Словаччини, розмістилися в готелі Ярославського. Тут же відбулося святкування цієї події.

Почесним консулом Словацької республіки в "першій столиці" став Віктор Попов. Його представили міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

Як відомо, готель Kharkiv Palace 5*, що належить Ярославському (власнику і президента групи DCH) і побудований до Євро-2012, який традиційно приймає високопоставлених іноземних гостей.

Тут розміщується регіональний офіс Європейського банку реконструкції та розвитку, традиційно проводяться престижні міжнародні форуми (у тому числі щорічний економічний форум "Інвестиції. Інновації. Харківські ініціативи", в якому в 2018 р. взяв участь президент України Петро Порошенко).

В 2017 р. у конференц-центрі готелю відбулися дві зустрічі глав держав на вищому рівні.

Президент України зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Далею Грібаускайте. Тут же в жовтні 2017 р. розмістилася делегація польських топ-політиків на чолі з Маршалом Сейму Республіки Польща (парламентської за формою державного устрою) Станисловом Карачевським.

Україна просить Словаччину в ОБСЄ приділити особливу увагу Донбасу Лайчак, Клімкін і Світлична відкрили почесне консульство Словаччини
Новини України Олександр ЯрославськийХарківСловаччина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся