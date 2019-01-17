У Ярославського розповіли деталі відкриття консульства Словаччини

Ілюстративне фото (facebook.com/KharkivPalace)

Святкування відкриття почесного консульства відбулося в готелі Ярославського

Святкування відкриття почесного консульства Словацької республіки відбулося в Kharkiv Palace Олександра Ярославського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-страницу Premier Palace Hotel Kharkiv.

Іноземні гості, серед яких багато журналістів з Словаччини, розмістилися в готелі Ярославського. Тут же відбулося святкування цієї події.

Почесним консулом Словацької республіки в "першій столиці" став Віктор Попов. Його представили міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

Як відомо, готель Kharkiv Palace 5*, що належить Ярославському (власнику і президента групи DCH) і побудований до Євро-2012, який традиційно приймає високопоставлених іноземних гостей.

Тут розміщується регіональний офіс Європейського банку реконструкції та розвитку, традиційно проводяться престижні міжнародні форуми (у тому числі щорічний економічний форум "Інвестиції. Інновації. Харківські ініціативи", в якому в 2018 р. взяв участь президент України Петро Порошенко).

В 2017 р. у конференц-центрі готелю відбулися дві зустрічі глав держав на вищому рівні.

Президент України зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Далею Грібаускайте. Тут же в жовтні 2017 р. розмістилася делегація польських топ-політиків на чолі з Маршалом Сейму Республіки Польща (парламентської за формою державного устрою) Станисловом Карачевським.