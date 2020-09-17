У Ярославского подписали меморандум с харьковским IT-кластером

Управляющая компания бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" Александра Ярославского подписала меморандум о сотрудничестве с Харьковским кластером информационных технологий (Харьковский IT-кластер).

Об этом сообщили в пресс-службе "Экополис ХТЗ".

"Мы планируем вести совместную работу по созданию украинской Кремниевой долины. Такую задачу президент Украины поставил Харькову, потому что это город высоких технологий, IT и инженеров. Он может стать тем местом, которое будет стимулировать развитие high tech-сектора всей страны", - сообщил директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников.

По его словам, в будущей украинской Кремниевой долине будет создан полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов - образование, разработки, внедрения их в производство.

Подписанный меморандум предусматривает взаимодействие с Харьковским IT-кластером в сфере устойчивого развития IT-индустрии, а также создание экосистемы технологического бизнеса в регионе.

"Когда возникла идея проекта "украинская Силиконовая долина", мы приняли решение установить партнерские отношения с "Экополис ХТЗ". IT-индустрия Харькова является одной из ведущих по темпам роста в Европе, здесь сосредоточено большое количество IT-компаний. Харьков - сердце технического образования. Я уверена, что благодаря реализации проекта "украинская Силиконовая долина" город займет лидирующие позиции не только в Украине, но и в Европе, даст импульс очень масштабным и высокотехнологичным решениям, которые будут использоваться во всем мире", - добавила исполнительный директор Харьковского IT-кластера Ольга Шаповал.

Напомним, 7 сентября в Харьковском горсовете выдали распоряжение о начале работы над проектом "развитой информационно-технической и технологической местности "Украинская Кремниевая долина".

Как известно, накануне президент Владимир Зеленский заявил о задачи сделать регион столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной.

Генеральным инвестором и координатором анонсированного проекта выступит владелец и глава группы DCH Александр Ярославский, а бизнес-парк "Экополис ХТЗ" представляет собой стартовую платформу, в том числе и для реализации инициатив по развитию IT-предпринимательства и технологий.

Создание в Харькове аналога Кремниевой долины входит в число приоритетных направлений стратегии развития города до 2030 года.