У Ярославського підписали меморандум з харківським IT-кластером

Керуюча компанія бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського підписала меморандум про співпрацю з Харківським кластером інформаційних технологій (Харківський IT-кластер).

Про це повідомили в прес-службі "Екополіс ХТЗ".

"Ми плануємо вести спільну роботу по створенню української Кремнієвої долини. Таке завдання президент України поставив Харкову, тому що це місто високих технологій, IT та інженерів. Він може стати тим місцем, яке буде стимулювати розвиток high tech-сектора всієї країни", - повідомив директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" Віталій Баранников.

За його словами, у майбутній українській Кремнієвій долині буде створено повний цикл для реалізації високотехнологічних проектів - освіту, розробки, впровадження їх у виробництво.

Підписаний меморандум передбачає взаємодію з Харківським IT-кластером у сфері сталого розвитку IT-індустрії, а також створення екосистеми технологічного бізнесу в регіоні.

"Коли виникла ідея проекту "українська Кремнієва долина", ми прийняли рішення встановити партнерські відносини з "Екополіс ХТЗ". IT-індустрія Харкова є однією з провідних за темпами зростання в Європі, тут зосереджена велика кількість IT-компаній. Харків - серце технічної освіти. Я впевнена, що завдяки реалізації проекту "українська Кремнієва долина" місто займе лідируючі позиції не тільки в Україні, але і в Європі, дасть імпульс дуже масштабним і високотехнологічним рішенням, які будуть використовуватися у всьому світі", - додала виконавчий директор Харківського IT-кластеру Ольга Шаповал.

Нагадаємо, 7 вересня у Харківській міськраді видали розпорядження про початок роботи над проектом "розвиненою інформаційно-технічної і технологічної місцевості "Українська Кремнієва долина".

Як відомо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про завдання зробити регіон столицею оборонної промисловості, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвою долиною.

Генеральним інвестором і координатором анонсованого проекту виступить власник і глава групи DCH Олександр Ярославський, а бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" являє собою стартову платформу, в тому числі і для реалізації ініціатив з розвитку IT-підприємництва і технологій.

Створення у Харкові аналога Кремнієвої долини входить в число пріоритетних напрямків стратегії розвитку міста до 2030 року.