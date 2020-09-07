В Харькове поддержали инициативу Зеленского о создании украинской Кремниевой долины

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Генеральным инвестором и координатором создания в Харькове украинской Кремниевой долины станет бизнесмен Ярославский

В Харьковском горсовете поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по созданию в городе украинской Кремниевой долины. Городской совет издал распоряжение о начале работы над соответствующим проектом "развитой информационно-технической и технологической местности "Украинская Кремниевая долина".

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на решение горсовета.

Генеральным инвестором и координатором создания в Харькове украинской Кремниевой долины станет Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. Проект будет реализован на базе бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

Для работы над проектом создания украинской Кремниевой долины при горсовете создается рабочая группа, а сам проект будет осуществляться как часть стратегии развития Харькова до 2030 года, в которой уже закреплен приоритетный для города статус "Экополиса ХТЗ".

В состав группы вошли представители местной власти, корпорации DCH, ведущих технологических вузов и научно-исследовательских организаций региона.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о задаче сделать регион столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной.

В свою очередь, ранее Ярославский уже выступал в роли генерального инвестора и координатора важного для региона проекта - подготовки Харькова к Евро-2012. Тогда он вложил более $300 млн в строительство в городе нового стадиона, аэропорта, первого luxury-отеля под штаб-квартиру УЕФА, прочих необходимых инфраструктурных объектов.

Общая сумма инвестиций Ярославского в экономику Харькова и Харьковской области превысила $1 млрд. Еще порядка $1 млрд планируется вложить в развитие "Экополиса ХТЗ" к 2033 году.

Как известно, около 14% всех IT-специалистов Украины базируются в Харькове. Здесь ежегодно выпускают из порядка 30 тыс. студентов, Харьковский национальный университет им. Каразина занимает самое высокое место в международных рейтингах среди украинских вузов.

Кремниевая долина - часть американского штата Калифорния неподалеку от Сан-Франциско. Известна как мировой центр научно-технического потенциала и технологическое "сердце" США в области разработок и производства компьютерной техники, ее комплектующих и компонентов.