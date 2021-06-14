Ярославский вложил в инфраструктуру "Металлиста" уже 163 млн гривен

Так, Ярославский направил 53 млн грн на восстановительные работы для 14 игровых полей детской футбольной академии. По словам представителя генерального подрядчика ООО "Миллениум Спорт ЛТД" Вячеслава Шеремета, уже произведен демонтаж пришедшего в негодность большого поля ДЮФА "Металлист" и демонтированы осветительные приборы. Также сняты покрытие на трех мини-футбольных полях и ограждения.

Также бизнесмен предоставит 70 млн грн на реконструкцию Западной и Северной трибун стадиона. "С учетом большого количества проводимых на стадионе мероприятий и постоянно растущих технических требований, модернизации систем стадиона была просто необходима", - отметил коммерческий директор КП "ОСК "Металлист" Александр Рогачевский.

Сегодня уже начаты демонтажные работы на VIP-секторах и Северной трибуне. Было демонтировано ковровое покрытие, осветительные приборы и интернет-оборудование.

Еще 40 млн грн Ярославский направил на строительство в Харькове магазинов клубной символики Metalist Fanstore. Первый из них уже 1 июля этого года начнет работать в традиционном месте - на Южной трибуне стадиона.

"Ремонт помещения магазина находится в завершающей стадии, закуплено торговое оборудование и современная техника. Также параллельно производится линия клубной атрибутики, которая порадует разнообразием болельщиков харьковского "Металлиста", - заявил руководитель Metalist Fanstore Андрей Степанов.