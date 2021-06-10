ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ярославский инвестирует более 50 млн гривен в восстановление полей детской академии ФК "Металлист"

Новина українською →
Харьков, Четверг 10 июня 2021 09:42
Ярославский инвестирует более 50 млн гривен в восстановление полей детской академии ФК "Металлист" Фото: Ярославский инвестирует в строительство детской футбольной академии ФК "Металлист" (пресс-служба клуба)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен Александр Ярославский инвестирует 53 млн гривен в 14 новых игровых полей в Харькове. В частности, в строительство детской футбольной академии ФК "Металлист".

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Целью первого этапа реконструкции детской футбольной академии является не просто восстановление функционала полей, а фактически их новое строительство по самым передовым технологиям. Будет заменено травяное покрытие - с использованием современных материалов, инженерных и агротехнических решений. Кроме того, здесь установят новую систему освещения и камер наблюдения, прочее вспомогательное оборудование", - отмечают в клубе.

Как известно, 29 мая, официально объявив о возрождении ФК "Металлист", Александр Ярославский пообещал не только вернуть в Харьков еврокубки, но также финансово помочь городу в восстановлении футбольной инфраструктуры.

Сейчас идет процесс передачи имущества от областной власти к городской, завтра состоится голосование депутатов облсовета по этому вопросу.

В "Металлисте" подчеркивают, что развитие детского спорта и подготовка кадрового резерва всегда была в числе приоритетов ФК "Металлист" времен президентства Александра Ярославского (2005-2012 г.).

Сегодня в составе клуба "Металл", который со следующего года продолжит выступать в национальном чемпионате уже как "Металлист", играет 7 выпускников детской футбольной академии.

Следующим этапом восстановления детской футбольной академии станут работы по реконструкции основного здания, которые будут еще более капиталоемкими.

Ярославский инвестирует более 50 млн гривен в восстановление полей детской академии ФК &quot;Металлист&quot;Ярославский инвестирует более 50 млн гривен в восстановление полей детской академии ФК &quot;Металлист&quot;

Напомним, в программу подготовки инфраструктуры Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский вложил $300 млн дол. В числе критических для УЕФА объектов была и детская академия "Металлистов", где в период проведения матчей турнира размещался волонтерский центр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Александр Ярославский Металлист Харьков
NEWS
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина