Ярославський вклав в інфраструктуру "Металіста" вже 163 млн гривень

Так, Ярославський направив 53 млн грн на відновлювальні роботи для 14 ігрових полів дитячої футбольної академії. За словами представника генерального підрядника ТОВ "Міленіум Спорт ЛТД" В'ячеслава Шеремета, вже проведено демонтаж великого поля ДЮФА "Металіст" і демонтовані освітлювальні прилади. Також знято покриття на трьох міні-футбольних полях та огорожі.

Також бізнесмен надасть 70 млн грн на реконструкцію Західної та Північної трибун стадіону. "З урахуванням великої кількості проведених на стадіоні заходів і постійно зростаючих технічних вимог, модернізації систем стадіону була просто необхідна", - зазначив комерційний директор КП "ОСК" Металіст" Олександр Рогачевський.

Сьогодні вже розпочато демонтажні роботи на VIP-секторах та Північній трибуні. Було демонтовано килимове покриття, освітлювальні прилади та Інтернет-обладнання.

Ще 40 млн грн Ярославський направив на будівництво в Харкові магазинів клубної символіки Metalist Fanstore. Перший з них вже 1 липня цього року почне працювати в традиційному місці - на Південній трибуні стадіону.

"Ремонт приміщення магазину знаходиться в завершальній стадії, закуплено торгове обладнання та сучасна техніка. Також паралельно проводиться лінія клубної атрибутики, яка порадує різноманітністю вболівальників харківського "Металіста", - заявив керівник Metalist Fanstore Андрій Степанов.