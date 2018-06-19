Ярославский: все спорные моменты с бенефициаром аэропорта Днепра с моей стороны сняты

Ярославский урегулировал вопросы с действующим бенефициаром аэровокзального терминала в аэропорту Днепра

Владелец группы DCH Александр Ярославский заявил, что урегулировал все вопросы с действующим бенефициаром аэровокзального терминала в аэропорту Днепра, который сегодня контролируется компанией "Днеправиа" Игоря Коломойского. Об этом бизнесмен, создавший несколько лет тому назад один из лучших аэропортов страны международного класса в Харькове, заявил в интервью "Обозревателю".

"Я переговорил со всеми заинтересованными сторонами. Все спорные моменты с бенефициаром днепровского аэропорта с моей стороны сняты. А мэр Днепра был в харьковском аэропорту и видел уровень его работы", - сказал Ярославский.

Он добавил, что осталось завершить юридическую сторону в вопросе смены владельца аэровокзального комплекса аэропорта Днепра. Кроме того, необходимым условием начала 3 млрд грн для ее модернизации в рамках государственно-частного партнерства.

"Как только по этим двум пунктам будет ясность, я готов приступать к работе", - сказал Ярославский.

Таким образом бизнесмен подтвердил заинтересованность в модернизации аэропорта в Днепре - данный проект является частью инвестиционной стратегии группы DCH.

"Регион привлекательный коммерчески — прогноз пассажиропотока оптимистичен, потребность очевидна. Днепропетровщина давно задыхается без нормального воздушного сообщения. А у DCH есть все для того, чтобы решить эту проблему. Есть деньги, чтобы построить свою часть — современный аэровокзальный комплекс. Есть команда с уникальными знаниями и умениями, качество работы которой знают уже и президенты Литвы и Польши, и УЕФА, и дипломаты разных стран. Хотите посмотреть, какие терминалы мы можем построить в Днепре? Поезжайте в Харьков, все увидите", - сказал Ярославский.

Как известно, в ходе подготовки Харькова к Евро-2012 группа DCH перестроила Международный аэропорт "Харьков". Александр Ярославского вложил в строительство аэровокзального комплекса из трех терминалов и благоустройство прилегающей территории 108 млн долларов.

В настоящее время Международный аэропорт "Днепропетровск" находится под контролем группы Приват. Терминал в частной собственности компании "Днеправиа".