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Ярославський: всі спірні моменти з бенефіціаром аеропорту Дніпра з мого боку зняті

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 13:00
Фото: Олександр Ярославський (wikipedia.org)
Фото: Олександр Ярославський (wikipedia.org)

Ярославський врегулював питання з чинним бенефіціаром аеровокзального терміналу в аеропорту Дніпра

Власник групи DCH Олександр Ярославський заявив, що врегулював усі питання з чинним бенефіціаром аеровокзального терміналу в аеропорту Дніпра, який сьогодні контролюється компанією "Дніпроавіа" Ігоря Коломойського. Про це бізнесмен, який створив кілька років тому один з кращих аеропортів країни міжнародного класу в Харкові, заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Я переговорив з усіма зацікавленими сторонами. Всі спірні моменти з бенефіціаром дніпровського аеропорту з мого боку зняті. А мер Дніпра був у харківському аеропорту і бачив рівень його роботи", - сказав Ярославський.

Він додав, що залишилося завершити юридичну сторону в питанні зміни власника аеровокзального комплексу аеропорту Дніпра. Крім того, необхідною умовою початку 3 млрд грн для її модернізації в рамках державно-приватного партнерства.

"Як тільки за цими двома пунктами буде ясність, я готовий приступати до роботи", - сказав Ярославський.

Таким чином бізнесмен підтвердив зацікавленість у модернізації аеропорту в Дніпрі - даний проект є частиною інвестиційної стратегії групи DCH.

"Регіон привабливий комерційно — прогноз пасажиропотоку оптимістичний, потреба очевидна. Дніпропетровщина давно задихається без нормального повітряного сполучення. А в DCH є все для того, щоб вирішити цю проблему. Є гроші, щоб побудувати свою частину — сучасний аеровокзальний комплекс. Є команда з унікальними знаннями та вміннями, якість роботи якої знають вже і президенти Литви і Польщі, і УЄФА, і дипломати різних країн. Хочете подивитися, які термінали ми можемо побудувати в Дніпрі? Поїдьте в Харків, все побачите", - сказав Ярославський.

Як відомо, в ході підготовки Харкова до Євро-2012 група DCH перебудувала Міжнародний аеропорт "Харків". Олександр Ярославський вклав у будівництво аеровокзального комплексу з трьох терміналів та благоустрій прилеглої території 108 млн доларів.

В даний час Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" знаходиться під контролем групи "Приват". Термінал у приватній власності компанії "Дніпроавіа".

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Теги публікації: Олександр Ярославський, ФК Дніпро, аэропорт, DCH Группа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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