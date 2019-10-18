Ярославский расширяет маршрутную сеть прямых перелетов из Харькова

Впервые в своей истории Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, предоставляет путешественникам прямые регулярные перелеты в Львов и Прагу. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе аэропорта.

Утром 17 октября украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines отправила первый рейс по маршруту Харьков-Прага. Перелеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в одну сторону без учета багажа — от 1501 гривны, время пребывания авиалайнера в пути составит 2 часа 35 минут.

Вечером этого же дня SkyUp Airlines отправила первый прямой регулярный рейс по маршруту Харьков-Львов. В дальнейшем перелеты будут выполняться в эти же дни по цене от 639 гривен. Билеты на этих направлениях доступны путешественникам на сайте skyup.aero, а также в авиакассах аэропорта и в билетных агентствах.

Ранее авиакомпания SkyUp Airlines и аэропорт запустили из Харькова прямые рейсы в Барселону, Ларнаку, Одессу, Римини и Кутаиси, постоянно расширяя географию прямого сообщения первой столицы Украины с европейскими деловыми и культурными столицами, а также популярными среди путешественников туристическими локациями.

"Следующим событием для Международного аэропорта "Харьков" станет открытие лоукост-рейсов в Киев, в дополнение к существующим. Первые перелеты станут доступны с 25 октября и будут осуществляться трижды в неделю по цене от 498 гривен, — анонсировала компания-оператор международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского. — Таким образом, харьковчане смогут летать в столицу на лайнерах двух авиаперевозчиков — "МАУ" и SkyUp Airlines".

Также с 29 октября, SkyUp Airlines возобновит рейсы из Харькова в Шарджу (ОАЭ) по цене от 3218 гривен.

SkyUp Airlines — украинский лоукост-авиаперевозчик, основанный в 2016 году и выполняющий полеты с мая 2018 года. Лайнеры авиакомпании осуществляют рейсы в различные европейские и восточные страны из пяти украинских мегаполисов: Киева, Харькова, Львова, Одессы и Запорожья. Флот компании сформирован из самолетов Boeing 737-800 NG и Boeing 737-700 NG.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению европейского континентального чемпионата по футболу в 2012 году Евро-2012.

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.