Ярославський розширює маршрутну мережу прямих перельотів з Харкова

Вперше у своїй історії Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, надає мандрівникам прямі регулярні перельоти до Львова та Праги. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі аеропорту.

Вранці 17 жовтня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відправила перший рейс за маршрутом Харків-Прага. Перельоти будуть здійснюватися по четвергах і неділях. Вартість квитків в одну сторону без урахування багажу — від 1501 гривні, час перебування авіалайнера в дорозі становитиме 2 години 35 хвилин.

Увечері цього ж дня SkyUp Airlines відправила перший прямий регулярний рейс за маршрутом Харків-Львів. Надалі перельоти будуть виконуватися в ці ж дні за ціною від 639 гривень. Квитки на цих напрямках доступні мандрівникам на сайті skyup.aero, а також в аеропорту і в авіакасах квиткових агентствах.

Раніше авіакомпанія SkyUp Airlines і аеропорт запустили з Харкова прямі рейси в Барселону, Ларнаку, Одесу, Ріміні і Кутаїсі, постійно розширюючи географію прямого сполучення першої столиці України з європейськими діловими і культурними столицями, а також популярними серед мандрівників туристичними локаціями.

"Наступним подією для Міжнародного аеропорту "Харків" стане відкриття лоукост-рейсів до Києва, на додаток до існуючих. Перші перельоти стануть доступні з 25 жовтня і здійснюватимуться тричі на тиждень за ціною від 498 гривень, — анонсувала компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського. — Таким чином, харків'яни зможуть літати до столиці на лайнерах двох авіаперевізників — "МАУ" і SkyUp Airlines".

Також з 29 жовтня, SkyUp Airlines відновить рейси з Харкова в Шарджі (ОАЕ) за ціною від 3218 гривень.

SkyUp Airlines — український лоукост-авіаперевізник, заснований в 2016 році і виконує польоти з травня 2018 року. Лайнери авіакомпанії здійснюють рейси в різні європейські і східні країни з п'яти українських мегаполісів: Києва, Харкова, Львова, Одеси та Запоріжжя. Флот компанії сформований з літаків Boeing 737-800 NG і Boeing 737-700 NG.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення європейського континентального чемпіонату з футболу в 2012 році Євро-2012.

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.