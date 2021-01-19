Ярославский побывал в СБУ по делу "Мотор Сичи", завтра пойдет снова

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский во вторник, 19 января, побывал в Службе безопасности Украины. Бизнесмена допрашивали в качестве свидетеля по делу ПАО "Мотор Сич" - авиастроительного предприятия, развитием которого бизнесмен собирается заниматься. Завтра его снова вызвали - на второй допрос.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

"Ситуация очень простая: я акционер и хочу зайти на свое предприятие, которое приобрел вместе с китайскими инвесторами (компанией Skyrizon, - ред.). С 2010 года ПАО "Мотор Сич" не государственное предприятие, а с 2015 - даже не стратегическое. Но, видимо, наши государственные мужи этого не знают, раз дают задачу разобраться с приватизацией "стратегического" предприятия", - заявил Ярославский перед допросом.

На вопрос журналистов о том, не связывает ли он действия украинских силовиков с санкциями США в отношении китайских компаний, Ярославский иронично ответил, что не видит в этом причин и добавил, что сам находится в санкционном списке, но Российской Федерации.

"Поэтому какие-либо опасения спецслужб, что я могу что-то вывезти в Россию - исключены, я сам туда не въездной", - добавил он.

В то же время, по его словам, из-за длительного действия арестов, ПАО "Мотор Сич" имеет финансовые проблемы и из бюджетообразующего предприятия для региона приходит в упадок. Кроме того, порядка 10 тысяч человек уже лишилось рабочих мест, что вместе с членами их семей составляет порядка 30 тысяч человек, которые остались без средств к существованию.

"Эта ситуация мне очень напомнила то, с чем мы столкнулись 5 лет назад на ХТЗ (Харьковский тракторный завод, - ред.). Все как под копирку: СБУ, измена родине и т.д. Но история нас рассудила: производство восстановлено, вокруг него создается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", а все обвинения лопнули, как мыльные пузырь", - подчеркнул Ярославский.

Напомним, в августе 2020 г. группа DCH сообщила о намерении развивать украинское авиастроение и, в частности, ПАО "Мотор Сич". Партнером DCH в этом проекте является компания Skyrizon (КНР).

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства $3,5 млрд ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие, в том числе путем арестом акций ПАО "Мотор Сич" по инициативе СБУ.

Для международного арбитража действия украинской стороны квалифицированы как "незаконная экспроприация инвестиций" и нарушение условий украино-китайского соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций.