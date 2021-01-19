Ярославський побував в СБУ у справі "Мотор Січі", завтра піде знову

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський у вівторок, 19 січня, побував у Службі безпеки України. Бізнесмена допитували в якості свідка по справі ПАТ "Мотор Січ" - авіабудівного підприємства, розвитком якого бізнесмен збирається займатися. Завтра його знову викликали - на другий допит.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

"Ситуація дуже проста: я акціонер і хочу зайти на своє підприємство, яке придбав разом з китайськими інвесторами (компанією Skyrizon, - ред.). З 2010 року ПАТ "Мотор Січ" не державне підприємство, а з 2015 - навіть не стратегічне. Але, мабуть, наші державні мужі цього не знають, дають завдання розібратися з приватизацією "стратегічного" підприємства", - заявив Ярославський перед допитом.

На питання журналістів про те, чи не пов'язує він дії українських силовиків з санкціями США щодо китайських компаній, Ярославський іронічно відповів, що не бачить в цьому причин і додав, що сам перебуває у списку санкцій, але Російської Федерації.

"Тому будь-які побоювання спецслужб, що я можу щось вивезти в Росію - виключені, я сам туди не в'їзної", - додав він.

Водночас за його словами, через тривалу дію арештів, ПАТ "Мотор Січ" має фінансові проблеми й з бюджетоутворюючого підприємства для регіону переходить в занепад. Крім того, близько 10 тисяч осіб вже позбулося робочих місць, що разом з членами їх сімей становить близько 30 тисяч осіб, які залишилися без засобів до існування.

"Ця ситуація мені дуже нагадала те, з чим ми зіткнулися 5 років тому на ХТЗ (Харківський тракторний завод, - ред.). Всі як під копірку: СБУ, зрада батьківщині і т. д. Але історія нас розсудила: виробництво відновлено, навколо нього створюється бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ", а всі звинувачення луснули, як мильні міхур", - підкреслив Ярославський.

Нагадаємо, в серпні 2020 р. група DCH повідомила про намір розвивати українське авіабудування і, зокрема, ПАТ "Мотор Січ". Партнером DCH в цьому проекті є компанія Skyrizon (КНР).

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави $3,5 млрд збитку, який був нанесений незаконним блокуванням доступу на підприємство, в тому числі шляхом арештом акцій ПАТ "Мотор Січ" за ініціативою СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов українсько-китайської угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.