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Джек Ма, ранее побывавший с Ярославским в Харьковском университете, поздравил вуз с 215-летием

Новости » Политика     16.01.2020 - 14:02
Джек Ма, ранее побывавший с Ярославским в Харьковском университете, поздравил вуз с 215-летием
Фото: Джек Ма в ХНУ им. Каразина (пресс-служба)

Джек Ма поздравил Харьковский национальный университет имени Каразина с 215-летием

Основатель сервиса Alibaba и один из самых богатых людей мира Джек Ма, который по приглашению известного украинского мецената и бизнесмена, владельца и президента группы DCH Александра Ярославского ранее приезжал в Харьков, поздравил Харьковский национальный университет имени Каразина с 215-летием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу вуза.

В своем обращении китайский миллиардер вспомнил свой визит и встречу со студентами одного из самых старых университетов мира. И выразил сожаление, что в силу своей занятости не сможет лично присутствовать на торжествах, намеченных на 29 января 2020 года.

"Сердечно поздравляю Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина с 215-летием!..В ноябре прошлого года мне посчастливилось посетить Ваш замечательный университет, о котором остались только приятные воспоминания. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - один из старейших университетов в мире, который за свою более чем 200-летнюю историю достиг значительных результатов в области естественных, экономических и гуманитарных наук. Сюда приезжают учиться студенты из десятков стран мира, многие из них являются представителями Китая. Их энергичность, энтузиазм, открытость, оптимизм и мировоззрение глубоко поразили меня", - говорится в письме Джека Ма.

Китайский бизнесмен, уделяющий особое внимание реформе системы образования в мире, подчеркнул, что студенты - важнейшее достояние университета.

"Я верю, что именно благодаря этим молодым людям, которые отличаются своей толерантностью и жаждой познания, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина будет иметь длинную историю", - добавил он.

Напомним, Харьковский национальный университет им. Каразина является одним из лучших вузов Украины согласно The Times Higher Education World University Rankings-2020. Здесь учатся студенты из разных стран мира и, в частности, развивается профильный институт китаистики.

Бизнесмен Ярославский, пригласивший Джека Ма в прошлом году в Харьков и вместе с ним посетивший университет им Каразина, традиционно поддерживает вуз, входит в наблюдательный совет и является почетным доктором.

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