Джек Ма, який раніше побував з Ярославським в Харківському університеті, привітав вуз з 215-річчям

Фото: Джек Ма в ХНУ ім. Каразіна (прес-служба)

Джек Ма привітав Харківський національний університет імені Каразіна з 215-річчям

Засновник сервісу Alibaba і один з найбагатших людей світу Джек Ма, який на запрошення відомого українського мецената і бізнесмена, власника і президента групи DCH Олександра Ярославського раніше приїжджав до Харкова, привітав Харківський національний університет імені Каразіна з 215-річчям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу вузу.

У своєму зверненні китайський мільярдер згадав свій візит і зустріч зі студентами одного з найстаріших університетів світу. І висловив жаль, що в силу своєї зайнятості, не зможе особисто бути присутнім на урочистостях, намічених на 29 січня 2020 року.

"Сердечно вітаю Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна з 215-річчям! .. У листопаді минулого року мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися тільки приємні спогади. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - один із найстаріших університетів в світі, який за свою більш ніж 200-річну історію досяг значних результатів у галузі природничих, економічних і гуманітарних наук. Сюди приїжджають вчитися студенти з десятків країн світу, багато з них є представлення тавітелямі Китаю. Їх енергійність, ентузіазм, відкритість, оптимізм і світогляд глибоко вразили мене", - йдеться в листі Джека Ма.

Китайський бізнесмен, який приділяє особливу увагу реформі системи освіти в світі, підкреслив, що студенти - найважливіше надбання університету.

"Я вірю, що саме завдяки цим молодим людям, які відрізняються своєю толерантністю і спрагою до пізнання, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна буде мати довгу історію", - додав він.

Нагадаємо, Харківський національний університет ім. Каразіна є одним з кращих вузів України згідно The Times Higher Education World University Rankings-2020. Тут навчаються студенти з різних країн світу і, зокрема, розвивається профільний інститут китаїстики.

Бізнесмен Ярославський, який запросив Джека Ма в минулому році до Харкова і разом з ним відвідав університет ім Каразіна, традиційно підтримує вуз, входить до наглядової ради і є почесним доктором.