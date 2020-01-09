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Ярославский выступит на "выпускном" магистров университета Каразина

Новости » Общество     09.01.2020 - 17:16
Ярославский выступит на "выпускном" магистров университета Каразина
Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Известный бизнесмен выступит перед магистрами ХНУ им. Каразина с мотивационной речью

Известный бизнесмен и меценат, владелец и президент DCH Александр Ярославский примет участие в "выпускном" магистров Харьковского национального университета имени Каразина. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"По традиции, выпускников поздравят ректор университета Виль Бакиров и приглашенные почетные гости. Во время торжеств с мотивационной речью перед выпускниками выступит член Наблюдательного совета, почетный доктор университета Александр Ярославский", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, Ярославский является членом наблюдательного совета и почетным доктором ХНУ им. Каразина, который согласно международному рейтингу The Times Higher Education World University Rankings-2020 признан одним из самых престижных вузов в Украине.

На торжествах, которые пройдут в харьковском оперном театре (ХАТОБе) ожидают 1321 выпускников 20 факультетов и институтов университета по 75 образовательно-профессиональным программам, к которым Ярославский обратится с мотивационной речью.

Пресс-служба ХНУ отмечает, что в этот год кроме дипломов по традиционным специальностям, ХНУ впервые выпустит магистров новейших специализаций, таких как "международная и европейская экономическая интеграция", "стратегические коммуникации и новые медиа", "публичные финансы", "экономическая, социальная география и региональное развитие", а также "ландшафтное планирование, проектирование и землеустройство", и другие.

На церемонии в ХАТОБе лучших выпускников наградят памятными университетскими медалями за успехи в учебе.

Напомним, Александра Ярославского в 2018 году за весомый вклад в развитие города удостоили звания "Почетный доктор" (Doctor Honoris Causa) Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова. А DCH и входящий в состав группы Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с ХНУ и Национальным техническим университетом "Харьковский политехнический институт".

Кроме того, Ярославский оплатил ХНУим. Каразина подписку стоимостью около 1 млн грн за доступ к англоязычным научным изданиям Оксфордского университета.

На территории ХНУ, благодаря финансированию бизнесмена, были установлены памятники Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. А на территории НУГКХ — памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.

У Ярославского объявили о запуске авиарейсов из Харькова в Батуми, Бургас и Тель-Авив DCH Ярославского начала подготовительные работы по строительству аэропорта в Днепре
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