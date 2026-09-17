Ярославський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Внаслідок нічної атаки українських безпілотників зупинив переробку сирої нафти один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Славнафть-ЯНОС" у Ярославлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено установку первинної перегонки сирої нафти AVT-3.
Потужність цієї установки становить 17 140 метричних тонн на добу, що складає близько 40% від загальної спроможності підприємства.
За даними місцевої влади, у регіоні намагалися відбити масштабний наліт дронів. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що було збито 65 БПЛА, однак завод зазнав ушкоджень.
"Жертв немає. Нафтопереробний завод зазнав пошкоджень, пожежі активно гасяться", - повідомив Євраєв.
Також у четвер про проведення нічної операції із залученням сил оборони офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.
"Уночі Україна обстріляла російський Ярославський нафтопереробний завод", - зазначив Зеленський, підтвердивши ураження об'єкта, який розташований орієнтовно за 250 кілометрів на північний схід від Москви.
Через пошкодження обладнання продукцію підприємства в четвер уже не пропонували на продаж на внутрішній товарній біржі РФ.
Ярославський НПЗ належить компанії "Славнафть", яку спільно контролюють "Роснефть" та "Газпром нафта".
Загальна потужність - 300 000 барелів на день (або 15 мільйонів тонн на рік).
Обсяги виробництва - У 2024 році завод переробив 14,9 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 4 млн тонн дизпалива та 4,7 млн тонн мазуту.
Інші установки - Підприємство має ще дві установки первинної дистиляції - АТ-4 (27% потужності) та АВТ-4 (33% потужності). При цьому установка АВТ-4 вже перебувала на ремонті після попередньої атаки дронів 28 серпня.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок ураження російських нафтопереробних підприємств за останній час.
Напередодні через атаки українських безпілотників повністю зупинили роботу Сизранський та Саратовський НПЗ.
Крім того, Сили оборони України влучили в нафтопереробний завод у Самарській області та завдали удару по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі.
Також Генштаб підтвердив успішні наслідки атаки по НПЗ "Слов'янськ ЕКО".