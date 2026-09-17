Ярославський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Наслідки удару та масштаби пошкоджень

За інформацією видання, внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено установку первинної перегонки сирої нафти AVT-3.

Потужність цієї установки становить 17 140 метричних тонн на добу, що складає близько 40% від загальної спроможності підприємства.

За даними місцевої влади, у регіоні намагалися відбити масштабний наліт дронів. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що було збито 65 БПЛА, однак завод зазнав ушкоджень.

"Жертв немає. Нафтопереробний завод зазнав пошкоджень, пожежі активно гасяться", - повідомив Євраєв.

Також у четвер про проведення нічної операції із залученням сил оборони офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

"Уночі Україна обстріляла російський Ярославський нафтопереробний завод", - зазначив Зеленський, підтвердивши ураження об'єкта, який розташований орієнтовно за 250 кілометрів на північний схід від Москви.

Через пошкодження обладнання продукцію підприємства в четвер уже не пропонували на продаж на внутрішній товарній біржі РФ.

Що відомо про завод ЯНОС

Ярославський НПЗ належить компанії "Славнафть", яку спільно контролюють "Роснефть" та "Газпром нафта".

Загальна потужність - 300 000 барелів на день (або 15 мільйонів тонн на рік).

Обсяги виробництва - У 2024 році завод переробив 14,9 млн тонн нафти, виробивши 2,6 млн тонн бензину, 4 млн тонн дизпалива та 4,7 млн тонн мазуту.

Інші установки - Підприємство має ще дві установки первинної дистиляції - АТ-4 (27% потужності) та АВТ-4 (33% потужності). При цьому установка АВТ-4 вже перебувала на ремонті після попередньої атаки дронів 28 серпня.