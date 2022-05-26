UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Роскосмос" хочет запустить тысячи спутников для слежки за войной в Украине

Фото: "Роскосмос" хочет запустить тысячи спутников для слежки за войной в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России хотят развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе следить за войной в Украине. Стране для этого необходимы тысячи спутников, она же имеет лишь 161.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Для нас сейчас самая главная тема - это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, спутники, кроме военных целей, можно будет использовать и для "гражданских задач".

"Нам нужны спутники, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны, - это мало, должно быть тысячи", - добавил Рогозин.

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения Россия неудачно запустила свой военный спутник Космос-2555 с символом Z. Однако он не смог долго "продержаться", ведь сошел в атмосферу Земли, где и сгорел.

При этом, как ранее информировали в СМИ, Россия имеет мизерное количество исправных и эффективных в войне с Украиной спутников. Одной из главных причин является то, что эти аппараты были созданы на основе устаревших технологий или с использованием иностранных деталей, которые сейчас труднее найти из-за санкций западных стран.

Напомним, генеральный директор "Роскосмоса" призвал от Запада снять санкции в отношении России. По его словам, санкции могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию (МКС).

Также сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РогозинРоскосмос