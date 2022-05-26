"Роскосмос" хочет запустить тысячи спутников для слежки за войной в Украине

"Для нас сейчас самая главная тема - это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, спутники, кроме военных целей, можно будет использовать и для "гражданских задач".

"Нам нужны спутники, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны, - это мало, должно быть тысячи", - добавил Рогозин.

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения Россия неудачно запустила свой военный спутник Космос-2555 с символом Z. Однако он не смог долго "продержаться", ведь сошел в атмосферу Земли, где и сгорел.

При этом, как ранее информировали в СМИ, Россия имеет мизерное количество исправных и эффективных в войне с Украиной спутников. Одной из главных причин является то, что эти аппараты были созданы на основе устаревших технологий или с использованием иностранных деталей, которые сейчас труднее найти из-за санкций западных стран.

Напомним, генеральный директор "Роскосмоса" призвал от Запада снять санкции в отношении России. По его словам, санкции могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию (МКС).

Также сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом".

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