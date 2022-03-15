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Роскомнадзор заблокировал почти 20 VPN-сервисов в России

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 15:59
Роскомнадзор заблокировал почти 20 VPN-сервисов в России Фото: Роскомнадзор заблокировал почти 20 VPN-сервисов в России (vpn.pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Роскомнадзор уже заблокировал в России почти 20 популярных сервисов VPN. Планирует не останавливаться и дальше блокировать все подобные приложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax.

"На сегодня около двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и в дальнейшем. Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется", - заявил голова комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Стоит добавить, что Россия продолжает активно блокировать доступ к независимым СМИ, а также различным социальным платформам, таким как Facebook, Instagram, Twitter.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за, якобы, распространения материалов, которые призывают к насильственным действиям против россиян. Платформа стала недоступной для россиян уже с 14 марта.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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