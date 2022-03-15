Роскомнадзор заблокировал почти 20 VPN-сервисов в России
Роскомнадзор уже заблокировал в России почти 20 популярных сервисов VPN. Планирует не останавливаться и дальше блокировать все подобные приложения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax.
"На сегодня около двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и в дальнейшем. Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется", - заявил голова комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Стоит добавить, что Россия продолжает активно блокировать доступ к независимым СМИ, а также различным социальным платформам, таким как Facebook, Instagram, Twitter.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за, якобы, распространения материалов, которые призывают к насильственным действиям против россиян. Платформа стала недоступной для россиян уже с 14 марта.
Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.