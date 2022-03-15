Роскомнадзор заблокировал почти 20 VPN-сервисов в России

Роскомнадзор уже заблокировал в России почти 20 популярных сервисов VPN. Планирует не останавливаться и дальше блокировать все подобные приложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Interfax.

"На сегодня около двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и в дальнейшем. Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется", - заявил г олова комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Стоит добавить, что Россия продолжает активно блокировать доступ к независимым СМИ, а также различным социальным платформам, таким как Facebook, Instagram, Twitter.