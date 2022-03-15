Роскомнадзор заблокував майже 20 VPN-сервісів у Росії

Роскомнадзор вже заблокував у Росії майже 20 популярних сервісів VPN. Планує не зупинятись й далі блокувати усі подібні додатки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Interfax.

"На сьогодні близько двох десятків популярних у Росії VPN вже заблоковані. Вони блокуватимуться й надалі. Роскомнагляд роботу веде, VPN щодня блокується, це не таке просте завдання, але воно виконується", - заявив г олова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн. Варто додати, що Росія продовжує активно блокувати доступ до незалежних ЗМІ, а також різних соціальних платформ, таких як Facebook, Instagram, Twitter.