Роскомнадзор усиливает цензуру. Требует от СМИ не называть ситуацию в Украине войной

Роскомнадзор решил усилить цензуру в стране. Требует от местных СМИ удалить материалы в которых ситуацию в Украине назвали войной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Новая газета".
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.
В случае невыполнения требования - местным СМИ грозит блокировка на территории России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России ограничили доступ к Facebook.