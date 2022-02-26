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Роскомнадзор усиливает цензуру. Требует от СМИ не называть ситуацию в Украине войной

Автор: Сергей Пышкин

Роскомнадзор решил усилить цензуру в стране. Требует от местных СМИ удалить материалы в которых ситуацию в Украине назвали войной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Новая газета".

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.

В случае невыполнения требования - местным СМИ грозит блокировка на территории России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России ограничили доступ к Facebook.

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