ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России ограничивают доступ к Facebook

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 18:37
В России ограничивают доступ к Facebook Фото: в России ограничивают доступ к Facebook (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Роскомнадзор ввел частичное ограничение доступа к Facebook на территории Российской Федерации. Перед этим социальна сеть ограничила аккаунты местных СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру", - пишет пресс-служба Роскомнадзора.

В России соответствующий ход от компании посчитали якобы "нарушением основополагающих прав и свободы человека".

На территории агрессора были введены аналогичные ограничения в отношении Facebook.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа", - отмечает пресс-служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Facebook
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина