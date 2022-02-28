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Роскомнадзор требует от Google скрыть реальное количество жертв среди оккупантов

Автор: Сергей Пышкин

Роскомнадзор продолжает бороться с правдой. Требует от Google скрывать информацию о реальном количестве жертв среди российских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием немедленно ограничить доступ к подобным недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads", - пишет пресс-служба.

Также ведомство предупредило собственные СМИ и рекламные сети о распространении соответствующего контента. Пригрозило им штрафом в размере 5 млн рублей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Роскомнадзор требует от местных СМИ удалить материалы в которых ситуацию в Украине назвали войной.

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