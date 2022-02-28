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Роскомнадзор вимагає від Google приховати реальну кількість жертв серед окупантів

Автор: Сергій Пишкін

Роскомнадзор продовжує боротися з правдою. Вимагає від Google приховувати інформацію про реальну кількість жертв серед російських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.

"Роскомнадзор надіслав листа на адресу Google LLC з вимогою негайно обмежити доступ до подібних недостовірних матеріалів в рамках контекстної реклами Google Ads", - пише пресслужба.

Також відомство попередило власні ЗМІ й рекламні мережі про поширення відповідного контенту. Пригрозило їм штрафом у розмірі 5 млн рублів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Роскомнадзор вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали в яких ситуацію в Україні назвали війною.

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