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Зеленский впервые с начала войны дал интервью российским СМИ

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Киев, Воскресенье 27 марта 2022 14:51
Зеленский впервые с начала войны дал интервью российским СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский впервые после начала войны России против Украины дал интервью российским журналистам. Разговор длился почти два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

В воскресенье, 27 марта, с президентом Украины созвонились российские журналисты. В частности, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

СМИ обещают к вечеру обнародовать все интервью без цензуры.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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