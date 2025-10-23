Росію залишили без європейських унітазів: Путін заплутався з реакцією

Євросоюз у межах нового пакета санкцій заборонив продаж Росії пластикових унітазів і ще низки товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал Євросоюзу .

Згідно з документами в Офіційному журналі ЄС, блок у рамках 19-го пакету антиросійських санкцій заборонив експорт до Росії: ванн, душових, умивальників, біде, унітазів, сидінь і кришок, зливних бачків та аналогічних санітарних виробів із пластику.

Водночас західні ЗМІ раніше повідомляли про те, що Євросоюз заборонив експорт у Росію унітазів із кераміки ще 2022 року.

Як відреагував Путін

Голова Кремля спробував пожартувати у відповідь на такі заходи Євросоюзу, але, мабуть, він був погано проінформований.

"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого обійдеться. Вони, мені здається, їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації", - сказав диктатор.