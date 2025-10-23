ua en ru
Росію залишили без європейських унітазів: Путін заплутався з реакцією

Москва, Четвер 23 жовтня 2025 21:14
Росію залишили без європейських унітазів: Путін заплутався з реакцією Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз у межах нового пакета санкцій заборонив продаж Росії пластикових унітазів і ще низки товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал Євросоюзу.

Згідно з документами в Офіційному журналі ЄС, блок у рамках 19-го пакету антиросійських санкцій заборонив експорт до Росії: ванн, душових, умивальників, біде, унітазів, сидінь і кришок, зливних бачків та аналогічних санітарних виробів із пластику.

Водночас західні ЗМІ раніше повідомляли про те, що Євросоюз заборонив експорт у Росію унітазів із кераміки ще 2022 року.

Як відреагував Путін

Голова Кремля спробував пожартувати у відповідь на такі заходи Євросоюзу, але, мабуть, він був погано проінформований.

"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого обійдеться. Вони, мені здається, їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації", - сказав диктатор.

19-й пакет санкцій Євросоюзу

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, Євросоюз затвердив уже 19-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з повномасштабною війною проти України.

До санкційного списку потрапили 45 компаній, що підтримують російський військовий і промисловий комплекс, включно з підприємствами з третіх країн, які допомагають обходити експортні обмеження і отримувати технології подвійного призначення. Передбачаються заборони на імпорт скрапленого газу, угоди з великими російськими нафтовими компаніями і не тільки.

Санкції охоплюють фінансовий сектор і криптовалютні послуги: заборонені операції з російськими банками, підключення до систем СПФС, "Мир" і СБП, а також використання криптовалют для обходу санкцій.

Російський диктатор Володимир Путін уже встиг відреагувати на такі санкції. Він нафантазував, що серйозного впливу на російську економіку від обмежень не буде.

