Росію залишили без європейських унітазів: Путін заплутався з реакцією
Євросоюз у межах нового пакета санкцій заборонив продаж Росії пластикових унітазів і ще низки товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал Євросоюзу.
Згідно з документами в Офіційному журналі ЄС, блок у рамках 19-го пакету антиросійських санкцій заборонив експорт до Росії: ванн, душових, умивальників, біде, унітазів, сидінь і кришок, зливних бачків та аналогічних санітарних виробів із пластику.
Водночас західні ЗМІ раніше повідомляли про те, що Євросоюз заборонив експорт у Росію унітазів із кераміки ще 2022 року.
Як відреагував Путін
Голова Кремля спробував пожартувати у відповідь на такі заходи Євросоюзу, але, мабуть, він був погано проінформований.
"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого обійдеться. Вони, мені здається, їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації", - сказав диктатор.
19-й пакет санкцій Євросоюзу
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, Євросоюз затвердив уже 19-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з повномасштабною війною проти України.
До санкційного списку потрапили 45 компаній, що підтримують російський військовий і промисловий комплекс, включно з підприємствами з третіх країн, які допомагають обходити експортні обмеження і отримувати технології подвійного призначення. Передбачаються заборони на імпорт скрапленого газу, угоди з великими російськими нафтовими компаніями і не тільки.
Санкції охоплюють фінансовий сектор і криптовалютні послуги: заборонені операції з російськими банками, підключення до систем СПФС, "Мир" і СБП, а також використання криптовалют для обходу санкцій.
Російський диктатор Володимир Путін уже встиг відреагувати на такі санкції. Він нафантазував, що серйозного впливу на російську економіку від обмежень не буде.