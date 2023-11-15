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Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Про це стало відомо сьогодні, 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно", - пише президент.

За його словами, російським терористам немає місця на чолі значущих міжнародних організацій.

"Міжнародна роль Росії буде тільки слабшати", - написав Зеленський. 

ЮНЕСКО

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що включає пам'ятки до списку Всесвітньої спадщини.

Виконавча рада є керівним органом ЮНЕСКО між сесіями Генеральної конференції. Вона готує роботу конференції та здійснює нагляд за реалізацією конкретних рішень, визначає методи і форми практичної діяльності організації.

Рада складається з представників 51 країни-члена ЮНЕСКО, яких обирають на Генеральній конференції з урахуванням регіонального та культурного представництва.

Ізоляція РФ у міжнародних організаціях

Нещодавно повідомлялося, що ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Росію необхідно виключити зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки вона вбиває її зсередини.

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