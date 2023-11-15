Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО, - Зеленский

Впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Об этом стало известно сегодня, 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно", - пишет президент.
По его словам, российским террористам нет места во главе значимых международных организаций.
"Международная роль России будет только ослабевать", - написал Зеленский.
Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее памятники в список Всемирного наследия.
Исполнительный совет является руководящим органом ЮНЕСКО между сессиями Генеральной конференции. Она готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией конкретных решений, определяет методы и формы практической деятельности организации.
Совет состоит из представителей 51 страны-члена ЮНЕСКО, которых избирают на Генеральной конференции с учетом регионального и культурного представительства.
Недавно сообщалось, что ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россию необходимо исключить из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, поскольку она убивает ее изнутри.
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