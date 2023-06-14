UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росію визнали найбільшою загрозою. Німеччина ухвалила Стратегію національної безпеки

Фото: Німеччина ухвалила Стратегію національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц представив ухвалену Стратегію національної безпеки країни, в якій Росію було визнано найбільшою загрозою для світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За словами канцлера, політичне середовище Німеччини в галузі безпеки значно змінилось за останні півтора року, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії на територію Україна та атаку на трубопровід "Північний потік".

"Безпека у ХХІ столітті - це більше ніж військові дії та дипломатія. Російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", - додала міністр закордонних справ Анналена Бербок.

Відповідно до затвердженої Стратегії безпеки, в майбутньому зовнішні та внутрішні загрози слід розглядати разом. Крім військових небезпек, це також включає кібератаки, чи атаки на критично важливу інфраструктуру і зміну клімату.

Також в документі зазначається, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому.

Концепції Стратегії національної безпеки складається з трьох основних пунктів:

  • оборонність: підтверджена мета витрачати 2% ВВП на оборону;
  • стійкість: базовий вільно-демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні;
  • наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або помʼякшити їхні наслідки. Також це стосується питання клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.

Зокрема у сфері обороноздатності будуть заходи щодо посиленого захисту проти шпигунства, саботажу, гармонізація європейського контролю за експортом озброєнь й розширення кібер- та космічних можливостей.

Варто додати, що в Африці тим часом стурбовані небезпечною поведінкою Росії, яка впливає в тому числі на континент. За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, африканські партнери хочуть вивчати наш досвід протидії пропаганді ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація