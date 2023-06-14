Росію визнали найбільшою загрозою. Німеччина ухвалила Стратегію національної безпеки

За словами канцлера, політичне середовище Німеччини в галузі безпеки значно змінилось за останні півтора року, маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії на територію Україна та атаку на трубопровід "Північний потік".

"Безпека у ХХІ столітті - це більше ніж військові дії та дипломатія. Російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", - додала міністр закордонних справ Анналена Бербок.

Відповідно до затвердженої Стратегії безпеки, в майбутньому зовнішні та внутрішні загрози слід розглядати разом. Крім військових небезпек, це також включає кібератаки, чи атаки на критично важливу інфраструктуру і зміну клімату.

Також в документі зазначається, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому.

Концепції Стратегії національної безпеки складається з трьох основних пунктів:

оборонність: підтверджена мета витрачати 2% ВВП на оборону;

стійкість: базовий вільно-демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні;

наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або помʼякшити їхні наслідки. Також це стосується питання клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.

Зокрема у сфері обороноздатності будуть заходи щодо посиленого захисту проти шпигунства, саботажу, гармонізація європейського контролю за експортом озброєнь й розширення кібер- та космічних можливостей.