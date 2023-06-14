RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россию признали самой большой угрозой. Германия приняла Стратегию национальной безопасности

Фото: Германия приняла Стратегию национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц представил утвержденную Стратегию национальной безопасности страны, в которой Россия была признана самой большой угрозой для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По словам канцлера, политическая среда Германии в области безопасности значительно изменилась за последние полтора года, имея в виду полномасштабное вторжение России на территорию Украины и атаку на трубопровод "Северный поток".

"Безопасность в XXI веке - это больше чем военные действия и дипломатия. Российская агрессивная война против Украины показала, что мир и свобода не падают с неба. Вызовы безопасности Германии пронизывают все сферы жизни. Это касается, например, лекарств, а также киберпространства и чистоты воды", - добавила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Согласно утвержденной Стратегии безопасности, в будущем внешние и внутренние угрозы следует рассматривать вместе. Кроме военных опасностей, это также включает кибератаки, или атаки на критически важную инфраструктуру и изменение климата.

Также в документе отмечается, что "сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем.

Концепция Стратегии национальной безопасности состоит из трех основных пунктов:

  • оборонность: подтверждена цель тратить 2% ВВП на оборону;
  • устойчивость: базовый свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного влияния извне;
  • настойчивость: быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия. Также это касается вопроса климата, биоразнообразия, экосистем и продовольственной безопасности.

В частности, в сфере обороноспособности будут мероприятия по усиленной защите против шпионажа, саботажа, гармонизация европейского контроля за экспортом вооружений и расширение кибер- и космических возможностей.

Стоит добавить, что в Африке тем временем обеспокоены опасным поведением России, которая влияет, в том числе на континент. По словам представителя Министерства иностранных дел Олега Николенко, африканские партнеры хотят изучать наш опыт противодействия пропаганде врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация