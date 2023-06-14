Россию признали самой большой угрозой. Германия приняла Стратегию национальной безопасности

По словам канцлера, политическая среда Германии в области безопасности значительно изменилась за последние полтора года, имея в виду полномасштабное вторжение России на территорию Украины и атаку на трубопровод "Северный поток".

"Безопасность в XXI веке - это больше чем военные действия и дипломатия. Российская агрессивная война против Украины показала, что мир и свобода не падают с неба. Вызовы безопасности Германии пронизывают все сферы жизни. Это касается, например, лекарств, а также киберпространства и чистоты воды", - добавила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Согласно утвержденной Стратегии безопасности, в будущем внешние и внутренние угрозы следует рассматривать вместе. Кроме военных опасностей, это также включает кибератаки, или атаки на критически важную инфраструктуру и изменение климата.

Также в документе отмечается, что "сегодняшняя Россия является самой большой угрозой для мира и безопасности в евроатлантическом регионе в ближайшем будущем.

Концепция Стратегии национальной безопасности состоит из трех основных пунктов:

оборонность: подтверждена цель тратить 2% ВВП на оборону;

устойчивость: базовый свободно-демократический порядок должен быть лучше защищен от нелегитимного влияния извне;

настойчивость: быстрые действия должны помочь избежать кризисов или смягчить их последствия. Также это касается вопроса климата, биоразнообразия, экосистем и продовольственной безопасности.

В частности, в сфере обороноспособности будут мероприятия по усиленной защите против шпионажа, саботажа, гармонизация европейского контроля за экспортом вооружений и расширение кибер- и космических возможностей.