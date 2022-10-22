Росію виключили із ще однієї міжнародної організації

Крім того, РФ більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації.

"FATF знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з непотрібними людськими жертвами, стражданнями і руйнуваннями, викликаними російським вторгненням, що триває в Україну", - йдеться в заяві.

Також констатується, що дії РФ "продовжують порушувати базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи". З огляду на це організація і вирішила накласти додаткові обмеження.

FATF має намір стежити за розвитком ситуації і розглядати питання про зняття або продовження обмежень щодо РФ на кожному своєму новому пленарному засіданні.

Нагадаємо, у червні Росію виключили із керівних органів FATF. Організація визнала військові дії Росії проти України такими, що суперечать основним принципам організації, спрямованим на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи.

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