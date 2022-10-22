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Россию исключили из еще одной международной организации

Фото: FATF запретила РФ участвовать в своих проектах и заседаниях (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

"FATF вновь выразила свои глубочайшие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся российским вторжением в Украину", - говорится в заявлении.

Также констатируется, что действия РФ "продолжают нарушать базовые принципы FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы". С учетом этого организация и решила наложить дополнительные ограничения.

FATF собирается следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений в отношении РФ на каждом своем новом пленарном заседании.Также организация намерена проинформировать все юрисдикции о рискованности попыток обхода санкций, введенных в отношении России.

Напомним, в июне Россию исключили из руководящих органов FATF. Организация признала военные действия России против Украины противоречащими основным принципам организации, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы.

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