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Россию следует признать террористическим государством, - посол Зварыч

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Варшава, Понедельник 10 октября 2022 12:28
Россию следует признать террористическим государством, - посол Зварыч Фото: Василий Зварыч, посол Украины в Польше (facebook.com ODFoundation)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россию следует признать государством-террористом после массированных ракетных ударов по Украине, которые произошли сегодня, 10 октября.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter .

"Мы призываем признать Россию страной-террористом. Сегодняшняя атака на мирных жителей и гражданские объекты в Украине это еще раз подтверждает. Также нужно: немедленное усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и полная изоляция российского агрессора", - говорится в заявлении дипломата.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и целому ряду городов Украины.

По последним данным, россияне выпустили по Украине 83 ракеты, половина из них была сбита украинскими силами ПВО.

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