Россию следует признать террористическим государством, - посол Зварыч

Россию следует признать государством-террористом после массированных ракетных ударов по Украине, которые произошли сегодня, 10 октября.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter .

"Мы призываем признать Россию страной-террористом. Сегодняшняя атака на мирных жителей и гражданские объекты в Украине это еще раз подтверждает. Также нужно: немедленное усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины и полная изоляция российского агрессора", - говорится в заявлении дипломата.