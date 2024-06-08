UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росію тимчасово виключили з Міжнародної федерації шахів

Фото: Міжнародна федерація шахів тимчасово виключила РФ (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародна федерація шахів тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії. Однак це не вплине на можливість російських шахістів брати участь у турнірах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Тимчасове відсторонення РФ пов'язане з тим, що федерація мала контакти з особами, які перебувають під санкціями, організовувала шахові турніри на окупованих територіях України, а також не дотримувалася політичного нейтралітету.

За рішенням комісії ФІДЕ, членство Федерації шахів Росії буде тривати 2 роки, але може бути переглянутим, якщо впродовж наступних двох місяців організація повністю змінить своє керівництво та припинить діяльність на окупованих територіях України.

Відтепер Федерація шахів Росії не має права брати участі в заходах, які організовує ФІДЕ, але це не впливає на гравців, тренерів, арбітрів та клубів, які представляють Федерацію шахів Росії.

Комісія з питань етики ФІДЕ також оголосила догану президенту своєї організації Аркадію Дворковічу.

Нагадаємо, раніше італійська тенісистка впевнено переграла нейтральну спортсменку з РФ на шляху до фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація