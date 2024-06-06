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Паоліні розгромила росіянку в півфіналі French Open

Париж, Четвер 06 червня 2024 19:35
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Паоліні розгромила росіянку в півфіналі French Open Фото: Ясміне Паоліні вперше дісталася до фіналу мейджора (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Італійська тенісистка Ясміне Паоліні впевнено переграла нейтральну спортсменку з РФ Мірру Андрєєву на шляху до фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/2 фіналу, жінки

Паоліні – Андрєєва – 2:0 (6:3, 6:1)

У першому сеті суперниці намагалися йти нога в ногу. Ключовим став четвертий гейм, у якому російська тенісистка проґавила ривок Паоліні за брейком. Зі стратегічною перевагою італійка спокійно довела справу до перемоги в сеті.

Друга ж партія перетворилася на побиття Андрєєвої. Паоліні дозволила юній опонентці набрати лише один пункт. Сама натомість оформила три брейки, зокрема в останньому геймі "під нуль", та закрила сет і матч усього за 33 хвилини.

У фіналі Паоліні зустрінеться з полькою Свьонтек. Перша ракетка світу перемогла американку Гауфф у двох сетах. Поєдинок відбудеться 8 червня.

Італійська тенісистка вперше в кар'єрі гратиме у фіналі мейджора. Більше того, досі її найбільшим досягненням залишався 4-й раунд Australian Open цьогоріч. Загалом Паоліні завоювала два титули на рівні WTA, тріумфувавши на Slovenia Open (2021) та Dubai Championships (2024).

До слова, раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч.

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